Com ingressos esgotados, Roger Waters coloca à venda um segundo show para 22 de novembro em Buenos Aires

O artista britânico Roger Waters

Com a função que terá assentos à venda através da plataforma Allaccess.com.ar, o ex-Pink Floyd completará o 13º estádio Monumental em suas visitas à Argentina e se mantém como o artista com mais apresentações no emblemático estádio.Na turnê "This Is Not a Drill", que põe fim à sua impressionante carreira artística, o autor, cantor, guitarrista, baixista e pianista está acompanhado por Jonathan Wilson na guitarra e voz, Dave Kilminster na guitarra e voz, Jon Carin nos teclados, guitarra e voz, Gus Seyffert no baixo e voz, Robert Walter nos teclados, Joey Waronker na bateria, Amanda Belair nos vocais e Seamus Blake com o saxo.Diante desse elenco, o músico propõe um show audiovisual conceitual com cerca de 20 músicas do Pink Floyd, dos discos "The Wall", "Dark Side of the Moon", "Animals" e "Wish You Were Here", em uma retrospectiva que chega ao presente com um repertório do mais recente “The Bar” (2022).