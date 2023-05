Cordilheira, mar, vale e estepe, os quatro cartões postais da província de Río Negro para apaixonar o viajante

Trem turístico La Trochita (Río Negro)

Qualquer época é ideal para passear por essa província patagônica, mas com a chegada do inverno, Río Negro oferece importantes recursos para quem gosta de turismo e esportes de neve, tanto na cidade de Bariloche quanto em qualquer um de seus povoados da cordilheira, um clássico para turistas nacionais e internacionais.Diante da temporada de inverno, esses espaços de promoção e comercialização são atingidos com toda a bateria de propostas da província, "como o Cerro Catedral, em Bariloche, ou o Cerro Perito Moreno, em El Bolsón", disse a Secretária Provincial de Turismo, María José Diomedi.E acrescentou: "mas também no mar, onde durante todo o ano podemos fazer este avistamento da fauna marinha ou mergulhar no nosso golfo de San Matías, e claro, o turismo ferroviário naquele maravilhoso trem que une o mar e a montanha através de um Serviço de 18 horas, sem esquecer as excursões na estepe no trem La Trochita, e outra em Bariloche, com excursão noturna.“Os vales têm uma elevada produção de frutos de caroço como a maçã, a pêra, o pêssego, e claro a vinha, a uva, de onde provêm os nossos vinhos emblemáticos das adegas turísticas que oferecem visitas e provas aos viajantes”, indicou a funcionária.