Porta-voz presidencial remarca que "continua o crescimento do trabalho de qualidade" na Argentina

A porta-voz da Presidência, Gabriela Cerruti

A funcionária esclareceu que o Governo de Alberto Fernández “vê todas as dificuldades”, mas sublinhou, ao mesmo tempo, que os dados do emprego “mostram que a Argentina continua crescendo”, através de sua conta no Twitter.Em sua mensagem, Cerruti citou uma publicação do senador pela província de Corrientes Martín Barrionuevo, o qual afirmava que, segundo dados do Sistema Integrado Previdencial Argentino (SIPA), há um "novo recorde histórico de trabalhadores registrados", porque “no últimno ano foram criados 607.000 empregos".O senador Barrionuevo afirmou em sua publicação que, dos 607 mil postos de trabalho criados no ano passado, "253 mil" correspondem a assalariados do setor privado, com "emprego de qualidade". “No total são 530.000 do setor privado e 77.000 do setor público”, disse o legislador sobre os números do emprego de 2022.