Vice-presidenta Cristina Kirchner alerta sobre a "naturalização e acobertamento" da violência contra sua pessoa

Tentativa de assassinato contra a vice-presidente Fernández de Kirchner

"É muito impressionante não só a naturalização da violência política contra mim, mas também o acobertamento da tentativa de assassinato ocorrida em 1º de setembro", disse Cristina Fernández de Kirchner em sua conta no Twitter, ecoando a publicação de um parlamentar brasileiro sobre as últimas novidades do caso.A vice-presidenta referiu-se assim ao depoimento perante o tribunal de Ivana Bohdziewicz, ex-assessora do deputado Milman, a qual disse que as informações contidas no seu celular foram apagadas no gabinete da presidenta do partido PRO, Patricia Bullrich, e que o fato teria ocorrido com a intervenção do próprio legislador, cujo sobrenome originou o nome de uma das pistas que estão sendo investigadas no processo de tentativa de magnicídio.Cristina Fernández de Kirchner citou a publicação feita pelo deputado petista Alencar Santana sobre o caso: "Na Argentina, a presidenta do maior partido de oposição (PRO) e pré-candidata à presidência, Patrícia Bullrich, é suspeita de envolvimento em operação para apagar informaçõs do celular de uma testemunha chave no caso da tentativa de assassinato de Cristina Kirchner"."A testemunha - continuou o legislador brasileiro -, assessora de um deputado na época do crime, disse que a levaram ao gabinete de Bullrich e lá o seu celular foi apagado por um perito. A extrema direita na América Latina usa a violência como método em todos os países. Vergonhoso!"Fernández de Kirchner destacou em sua publicação: "O que você acabou de ler não foi dito por ninguém na Argentina. São as expressões de um deputado da República Federativa do Brasil publicadas ontem quando foi noticiado, através do jornal Página 12, o testemunho de uma ex-assessora do deputado Milman".