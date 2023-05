Vendas no varejo de abril aumentaram 0,7% mensalmente, mas recuaram 0,1% na comparação anual, de acordo com a câmara do setor

Vendas no varejo de abril aumentaram 0,7% mensalmente

“Com esse resultado, acumulam retração de 0,7% nos primeiros quatro meses do ano em comparação com o mesmo período de 2022, embora na relação mensal os comércios tenham vendido 0,7% a mais que em março”, apontaram da CAME.Assim surge o Índice de Vendas no Varejo PMEs da Confederação Argentina de Médias Empresas (CAME), elaborado a partir de uma pesquisa mensal com 1.228 varejistas do país, realizada de 2 a 5 de maio.Da entidade empresarial afirmaram que "embora a queda seja muito suave, 5 dos 7 ramos medidos cresceram na comparação anual e apenas 2 recuaram, e o ramo de alimentos e bebidas pesou nesse resultado discreto, que caiu 1,6% anual, e é o que mais pesa no indicador, enquanto, por outro lado, setores como Farmácia e Calçado, subiram 4,2% e 7% respetivamente.Por setores, dos sete pesquisados, as vendas cresceram em abril em cinco deles, em relação ao mesmo período do ano anterior, com a maior alta em calçados (+7%), seguida por farmácia (4,2%), enquanto a maior queda ocorreu em vestuário e têxtil (-6,1%), seguida de Alimentos e bebidas (-1,6%), concluiu o relatório.