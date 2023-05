Museu Nacional de Belas Artes inaugura exposição com 250 obras de León Ferrari

O artista argentino León Ferrari

"Recorrências" incluirá desenhos, tintas, colagens, gravuras, objetos, heliografias, planos e cerâmicas do período 1960-2011, do acervo do Museu, da coleção da família Ferrari e da Fundação Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (FALFAA).A obra "León Ferrari. Recorrências" poderá ser visitada, com entrada gratuita, até 13 de agosto no Pavilhão de exposições temporárias e estará dividida em quatro núcleos. A primeira, “Abstrações”, focada em obras que o artista denominou “abstratas”, onde a linha é um elemento central, quer na superfície do papel, quer no padrão tridimensional.Como parte da exposição, a escultura lúdica "Berimbau" também está exposta ao ar livre, nos jardins atrás do prédio do Museu, localizado na Av. del Libertador 1473, cidade de Buenos Aires.