Tango: começa o tradicional Campeonato de Dança da Cidade de Buenos Aires

Campeonato de Dança da Cidade de Buenos Aires

O concurso une as diferentes Preliminares Oficiais do Festival de Tango Buenos Aires e do Mundial 2023, buscando os representantes da cidade Buenos Aires que serão finalistas e semifinalistas do referido Mundial. Além disso, possibilita, através da dança do tango, a interação dos bailarinos em lugares emblemáticos do tango como as tradicionais milongas.O concurso contempla as categorias Tango de Pista, Milongueros do Mundo, Milonga, Vals e Milongueros do Mundo-Sénior, que se soma este ano voltado para bailarinos com mais de 55 anos que sejam naturais ou residentes na Cidade de Buenos Aires.Será realizado em três etapas de definição: Rodadas Classificatórias de 10 a 18 de maio em espaços culturais e clubes de bairro, semifinal em 20 de maio e a grande final em 21 de maio na Usina del Arte, localizada na rua Caffarena e Ingeniero Huergo, na cidade de Buenos Aires.As duplas que obtiverem o primeiro lugar na categoria Tango de Pista na final do Campeonato de Baile da Cidade representarão a Cidade de Buenos Aires na Final Mundial de Tango BA 2023. Além disso, as duplas que obtiverem do segundo ao quinto lugar no torneio representarão a cidade de Buenos Aires na semifinal do Mundial.