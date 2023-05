Bariloche: é previsto um nível de ocupação de 90 por cento para a temporada de inverno

Bariloche: temporada de inverno

"Vamos ter uma temporada muito boa, tanto de neve, pelo que dizem as previsões, quanto de turistas. Temos feito um ótimo trabalho de promoção e negociação com as companhias aéreas para poder ter conectividade, porque um destino distante como o nosso, se não houver uma boa conectividade aérea é muito difícil conseguir o sucesso que estamos tendo", disse o secretário de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón.O funcionário destacou que "já houve várias nevascas no topo das montanhas", o qual qualificou de "muito positivo" porque "estamos na data certa porque é o momento em que a terra começa a esfriar, a chuva, a neve no topo das montanhas, para quando começar a nevar, depois de um mês", prevendo "uma época muito boa".Além disso, considerou o mercado brasileiro como “fundamental para a temporada de neve”. “Estimamos que vamos atingir 90% de ocupação, e esperamos estar errados e superar a expectativa deste número, como aconteceu no verão passado quando esperávamos 90% e superamos isso”.Da mesma forma, foi apresentado um relatório de competitividade da consultora internacional Singerman & Makón, que mostrou que a cidade de Bariloche está em quarto lugar como a cidade mais competitiva entre 24 destinos turísticos ao redor do mundo em que diferentes produtos e serviços foram pesquisados.