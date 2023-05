River vence o Boca no superclássico do futebol argentino e lidera o torneio

River vence o Boca no superclássico do futebol argentino

A partida, disputada no estádio Monumental, em Buenos Aires, foi definida no último minuto de jogo, em pênalti convertido pelo atacante colombiano do River, Miguel Borja. Após o gol, houve uma briga entre jogadores e reservas de ambas as equipes que terminou com seis expulsos.Em outras partidas, o Independiente empatou em 2 a 2 com o Argentinos Juniors, o Rosario Central goleou o Platense por 4 a 0, o Belgrano venceu o Atlético Tucumán por 1 a 0 e o Estudiantes venceu o Vélez Sarsfield por 2 a 0.Resultados (Rodada 15):Barracas Central 3-0 Instituto; Godoy Cruz 0-0 Unión; Lanús 1-0 Huracán; Colón 2-0 Banfield; Belgrano 1-0 At. Tucumán; Argentinos Jrs 2-2 Independiente; Rosario Central 4-0 Platense; River Plate 1-0 Boca Jrs; Tigre 2-2. As seguintes partidas completam a rodada: San Lorenzo-Defensa y Justicia; Racing-Talleres; Arsenal-Gimnasia e Central Córdoba-Sarmiento (Junín).Posições:River Plate 37 pontos; San Lorenzo 28; Defensa y Justicia, Estudiantes (La Plata) e Belgrano (Córdoba) 27; Rosario Central 26; Lanús 25; Talleres (Córdoba) 24; Godoy Cruz (Mendoza) 22; Tigre 21; Argentinos Jrs. e Newell's (Rosario) 20; Boca Juniors, Racing e Central Córdoba (Santiago del Estero) 18; Colón (Santa Fe), Barracas Central, Platense e Insituto (Córdoba) 17; Vélez, Sarmiento e Huracán 16; Banfield e Gimnasia (La Plata) 15; Independiente e Atlético Tucumán 14; Arsenal 11; Unión (Santa Fe) 9.Próxima Rodada (16):Huracán-Godoy Cruz; At.Tucumán-Argentinos Jrs; Independiente-Tigre; Banfield-San Lorenzo; Newell's-Arsenal; Insituto-Colón; Defensa y Justicia-Estudiantes; Platense-Racing; Boca Juniors-Belgrano; Talleres-River; Barracas Central-Central Córdoba; Gimnasia-Lanús; Vélez-Rosario Central; Unión-Sarmiento.