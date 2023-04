Aerolíneas Argentinas apresenta primeira aeronave para seu negócio de carga

Aerolíneas Argentinas apresenta aeronave para seu negócio de carga

O Ministro do Interior, Eduardo "Wado" de Pedro o dos Transportes, Diego Giuliano; o presidente da Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, e representantes do setor participaram do evento.O Boeing 737-800, com matrícula LV-CTC, chegou ao país em fevereiro; e, depois de cumpridas as tramitações e inspeções obrigatórias, dirigiu-se às oficinas da FAdeA, na província de Córdoba, para os trabalhos de pintura e de adaptação à imagem corporativa.A aeronave possui todas as prestações necessárias: detecção de fumaça, portão de carregamento hidráulico e abertura total para entrada de veículos, máquinas e contêineres, e uma capacidade de carga de 24 mil quilos.