Participação das economias regionais no "agrodólar" permitirá fomentar a produção, afirma ministro da Economia argentino

O ministro da Economia, Sergio Massa

“Mais de 20 economias regionais já estão participando do PIE III que lançamos junto com o secretário da Agricultura, Pecuária e Pesca, Juan José Bahillo, e que vai fomentar a produção, gerar mais empregos e garantir o abastecimento interno de alimentos”, afirmou Massa em sua conta oficial da rede social Twitter.Desta forma, o chefe do Palácio da Fazenda destacou a importância do chamado "agrodólar", que estabelece um câmbio diferencial de 300 pesos por dólar para o setor da soja e para algumas produções das economias regionais.No primeiro caso, o regime cambial vigorará até 31 de maio, enquanto no segundo, durará até 31 de agosto.Finalmente, indicou que "as economias regionais e o setor agroindustrial são alguns dos grandes motores da economia argentina" e destacou que, por isso, este tipo de medida procura que "esse maior lucro seja em favor do crescimento para todas as regiões do nosso país”.