A história argentina narrada em pinturas: uma exposição revisa os acontecimentos centrais da arte

Museu Histórico Nacional

“Pintores da história” é o título da exposição que reúne alguns dos mais importantes artistas da coleção do Museu, cujas cenas fazem parte do imaginário nacional e foram captadas nas últimas décadas do século XIX, quando o país se consolidava , detalhou o museu em comunicado.Alguns pintores agiram por iniciativa própria, com o objetivo de vender as suas obras, e outros o fizeram a pedido do Estado: até o próprio Museu Histórico encomendou pinturas que mais tarde se tornariam muito conhecidas."Muitas dessas imagens são as que vemos ao buscar informações sobre acontecimentos fundamentais da história argentina em livros escolares ou na internet, e embora tenham sido criadas vários anos depois dos acontecimentos que descrevem ou recriam, permaneceram fortemente associadas a eles no imaginário coletivo", aponta a instituição.A exposição "Pintores da história" pode ser visitada no Museu Histórico Nacional (Defensa 1600, na Cidade de Buenos Aires) de quartas a domingos, das 11h às 19h, com entrada gratuita.