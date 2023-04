Grande expectativa pelo Mundial de Mountain Bike na cidade patagônica de Villa la Angostura

Villa La Angostura (Neuquén, Patagônia)

Os melhores pilotos de mountain bike se reunirão no Campeonato do Mundo UCI Masters MTB 2023, que acontecerá no Cerro Bayo, onde os pilotos da categoria Master nas disciplinas Downhill (DHI) e Cross Country Olímpico (XCO) voltarão a se encontrar.O ministro do Turismo de Neuquén, Sandro Badilla, destacou “o importante impacto dos eventos internacionais, porque promovem a chegada de atletas e turistas, mantendo a ocupação dos destinos durante todo o ano”.Este é o evento com maior percentual de participantes estrangeiros que acontece em Villa La Angostura, que reúne competidores da Argentina, Alemanha, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, França, Guatemala, Itália, México, Noruega, Paraguai, Peru, Suécia, Suíça, Reino Unido, Uruguai e Venezuela.Esta competição faz parte do calendário mundial da União Ciclística Internacional (UCI) e será organizada pela empresa local Ride S.R.L. e Cerro Bayo, com o apoio do município de Villa La Angostura e da província de Neuquén, através do Ministério do Turismo.