Ministro da Defesa da Argentina e chefe do Comando Sul dos EUA analisaram questões de defesa comuns aos dois países

O ministro da Defesa da Argentina, Jorge Taiana, e a chefa do Comando Sul dos EUA, general Laura Richardson

Entre esses temas, o ministro descreveu em sua conta na rede social Twitter “os acordos bilaterais vigentes, a hierarquização das Forças Armadas, o equipamento militar e a prioridade estratégica que a Argentina atribui ao Atlântico Sul”.Por seu lado, a embaixada dos Estados Unidos disse na mesma rede que Richardson se reuniu com Taiana “para discutir estratégias de cooperação em áreas de interesse comum, tais como operações internacionais de manutenção da paz e assistência em casos de desastres”.O embaixador dos Estados Unidos, Marc Stanley, também destacou na rede social que Richardson havia marcado “importantes reuniões com seus homólogos do Ministério da Defesa (argentino) para continuar nosso sólido relacionamento e nos focarmos nos próximos 200 anos de relações bilaterais”.