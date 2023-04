"A presença militar britânica no Atlântico Sul é inaceitável", afirma chanceler argentino

O chanceler argentino, Santiago Cafiero, na VIII Reunião Ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZPCAS)

“É inaceitável a presença no Atlântico Sul de potências militares extrarregionais, cuja atitude não condiz com os tempos atuais e com as práticas do multilateralismo e do direito internacional”, em uma clara alusão ao Reino Unido, que mantém usurpadas as Ilhas Malvinas, e onde também implantou uma base militar.As declarações do chefe da diplomacia argentina ocorreram na VIII Reunião Ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZPCAS), fórum que reúne 24 Estados costeiros da América do Sul e da África, onde se discutem assuntos relacionados com a defesa, a segurança, a conservação, o meio ambiente e a cooperação entre as duas regiões, incluindo a questão das Malvinas."Desde 1833, meu país sofre a ocupação ilegal de parte de seu território pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte", lembrou o chanceler, e garantiu que "a Argentina esteve, está e sempre estará disposta a mais uma vez iniciar negociações diplomáticas com o Reino Unido sobre a questão das Malvinas".Depois de uma década sem reuniões ministeriais da ZPCAS, os ministros das relações Exteriores e altas autoridades dos países membros se reúnem na cidade cabo-verdiana de Mindelo com o objetivo de conseguir a reativação da Zona, a transferência da Presidência Pro Tempore do Uruguai para Cabo Verde, e a adoção de uma Declaração Política e um novo Plano de Ação.