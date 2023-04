A província de Misiones será o cenário da primeira edição do "Malbec da Selva"

Primeira edição do "Malbec de la Selva"

“Ao conjugar a promoção desta bebida com a gastronomia local, busca-se fortalecer a identidade da província de Misiones. Uma praça de alimentação e uma feira serão instaladas para acompanhar o evento, apostando a completar a experiência dos participantes. Queremos que tenham a melhor lembrança", afirmou o Ministro do Turismo de Misiones, José María Arrúa.A organização explicou que “todos os que participem do evento vão poder fazer provas e vão receber uma taça de vinho de boas-vindas para percorrer os estandes, onde poderão provar os tipos de vinho que lhes interessam porque haverá diversidade de uvas, não só Malbec, e se você gostou de um, pode comprar direto na loja".No âmbito da apresentação da primeira edição do "Malbec de la Selva", também foi lançado um diploma de sommelier, que será certificado pela Universidade Nacional do Chaco Austral (UNCAUS), com data de início no próximo dia 10 de maio e uma duração de sete meses.