River Plate vence e se consolida na liderança do torneio da Liga Profissional de Futebol argentino

River Plate vence e se consolida na liderança do torneio

Por sua vez, e apesar da chegada de seu novo treinador, Jorge Almirón, o Boca Juniors perdeu por 0 a 1 no seu estádio de La Bombonera para o Estudiantes de La Plata. Enquanto isso, Independiente e Racing empataram sem gols no estádio do primeiro, em uma nova edição do clássico da cidade de Avellaneda.Resultados (Rodada 12):Defensa y Justicia 1-0 Instituto (Córdoba); Boca Juniors 0-1 Estudiantes; Huracán 0-0 Argentinos Jrs.; Gimnasia 0-2 Belgrano (Córdoba); Vélez Sarsfield 0-0 Barracas Central; Unión 0-0 Tigre; Independiente 1-1 Racing; Newell's 0-1 River Plate; Talleres (Córdoba) 0-0 -San Lorenzo; Platense-Colón (Santa Fe); Banfield 1-0 Central Córdoba (Santiago del Estero); Godoy Cruz (Mendoza) 4-4 Lanús; Atlético Tucumán 2-2 Rosario Central.Posições:River Plate 30 pontos; San Lorenzo 24; Rosario Central 22; Talleres, Defensa y Justicia e Belgrano 21; Lanús 19; Argentinos Jrs., Racing, Estudiantes e Newell's 18; Platense e Godoy Cruz 17; Instituto e Tigre 16; Vélez, Sarmiento e Central Córdoba 15; Boca Jrs. 14; Huracán, Barracas Central e Banfield 13; Colón e Gimnasia 11; Independiente e At. Tucumán 10; Arsenal e Unión 8.Próxima Rodada (13):Colón-Vélez; Arsenal-Unión; Lanús-Sarmiento; San Lorenzo-Platense; Belgrano-Newell's; Central Córdoba-Godoy Cruz; Rosario Central-Boca Juniors; Instituto-Banfield; Estudiantes-Talleres; River Plate-Independiente; Barracas Central-Defensa y Justicia; Racing-Atlético Tucumán; Argentinos Jrs-Gimnasia; Tigre-Huracán.