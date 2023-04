Uma família da cidade de Buenos Aires precisou cerca de 850 dólares em março para não ser pobre

Cesta Básica Alimentar (CBA)

Dessa forma, as despesas da ), que marcam o limite da indigência, tiveram alta de 9,83% no mês passado, 0,54 pontos percentuais a mais que a alta de 9,29% registrada em fevereiro, enquanto o acumulado em doze meses atingiu 117,40%, 8,71 pontos a mais que os 108,69% da medição anterior.No caso da Cesta Básica Total (CBT), que estabelece o teto da pobreza, o aumento mensal foi de 9,23% (contra 7,19% em fevereiro) e o aumento ano-a-ano foi de 111,39% (105,35% no mês anterior).A Cesta Total (CT), que em diferentes proporções delimita o setor médio frágil, a classe média e os setores ricos, subiu 9,24% no mês (superior aos 7,01% de fevereiro) e 110,35% em relação a março de 2022 (104,29% na medição anterior).Os valores indicados não incluem o pagamento de aluguel habitacional ou de condomínios comuns, por não serem consideradas despesas de consumo. Por sua vez, em nível nacional, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) anunciará sua medição das cestas básicas na quinta-feira, 20 de abril.