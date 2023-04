Destacam importância da segunda reunião dos países membros do Acordo de Escazú que acontecerá em Buenos Aires

A Secretária de Mudanças Climáticas, Desenvolvimento Sustentável e Inovação da Argentina, Cecilia Nicolini

“O acordo de Escazú é o primeiro acordo ambiental da América Latina e o Caribe que leva o nome de Escazú (por uma cidade da Costa Rica) e que foi ratificado por quinze países da região, incluindo a Argentina”, disse Nicolini.As conferências acontecerão entre esta quarta e sexta-feira no Centro Cultural Kirchner e no hotel Libertador, ambos na cidade de Buenos Aires, com eventos presenciais e virtuais nos quais serão debatidos os principais eixos do Acordo e as ações que derivem a partir do referido.A funcionária destacou a importância dos princípios estabelecidos no Acordo, uma vez que “elevam os padrões ambientais para proporcionar um acesso claro, compreensível e transparente de toda a informação sobre questões ambientais”. Os horários das atividades podem ser consultados no site: https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop2/es/programa.O Acordo foi adotado em 4 de março de 2018 em Escazú, Costa Rica, e entrou em vigor em 22 de abril de 2021, com a assinatura de 24 países e um total de 15 países membros da América Latina e do Caribe.