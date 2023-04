Secretário da Indústria destaca crescimento da indústria de autopeças no primeiro bimestre na Argentina

Indústria de autopeças

“A indústria automotiva continua obtendo resultados importantes a partir da decisão de Sergio Massa de sentar todos os atores em uma mesa e fazer um plano estratégico de transformação e crescimento”, disse De Mendiguren por meio de sua conta no Twitter.Nesse sentido, lembrou os dados divulgados pela Associação das Fábricas de Componentes (AFAC), com maior produção neste setor. “O setor de autopeças encerrou o primeiro bimestre com crescimento de sua produção de 4,6% em relação ao mesmo período de 2022. Na comparação de fevereiro com janeiro de 2023, foi registrado um aumento de 33,5%”, disse o secretário da Indústria.Segundo a AFAC, ao analisar a evolução mês a mês, os três principais segmentos do negócio de autopeças, que são produção de veículos, exportação de peças e mercado independente de reposição, apresentam evolução positiva.A produção de veículos aumentou 30,5% no primeiro bimestre de 2023, quando comparada com o mesmo período de 2022, encerrando o acumulado com 73.470 unidades fabricadas.