Presidente inaugura novo terminal de embarques do Aeroporto Internacional de Ezeiza

Novo terminal de embarques do Aeroporto Internacional de Ezeiza

“Devemos acabar com a discussão dos empresários de um lado e o Estado do outro”, e afirmou que o país precisa que esses campos se associem “para realizar iniciativas que beneficiem os argentinos”. "As obras não são de um governo, são dos argentinos. Não importa quem a começou, o importante é terminar e torná-la realidade", disse o presidente.O novo terminal permitirá “redistribuir espaços atualmente dedicados ao fluxo de embarques para os desembarques, além de facilitar a ampliação dos setores de migração, retirada de bagagens e controle alfandegário, para uma operação mais eficiente”, foi informado.O edifício, que se desenvolve em três níveis, possui uma frente de 230 metros e uma área total de 50.000 metros quadrados. Além disso, possui subsolo para áreas operacionais de bagagens com “sistemas automatizados e de controle de última geração”.O novíssimo terminal aéreo também inaugura novos serviços como a melhora do estacionamento e conexão integral dos terminais de embarque e desembarque e os sistemas de sinalização indicativa, de despacho automático de bagagens e criação de filas rápidas exclusivas para os controles.