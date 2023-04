Argentina recebe mais turistas estrangeiros do que antes da pandemia

Caminito, La Boca (Buenos Aires)

Na apresentação dos resultados da gestão da promoção turística internacional do Inprotur, foi informado que no primeiro trimestre de 2023, entraram 2.356.394 turistas estrangeiros entre janeiro e março.Segundo Sosa, os principais geradores desse fluxo turístico foram: Chile (412.790 turistas), Brasil (294.889), Uruguai (257.978), Estados Unidos (220.395) e Paraguai (140.733). O fluxo total de turistas no primeiro trimestre de 2023 registrou uma recuperação de 100% em comparação com os níveis pré-pandemia, e até apresentou crescimento.No caso dos países não fronteiriços, deve-se especificar que aparecem com grandes percentagens porque os turistas primeiro visitam os países fronteiriços e de lá entram na Argentina por via terrestre.O encontro virtual, do qual participaram mais de 100 empresários, representações diplomáticas e destinos turísticos da Argentina, começou com um resumo de 66 ações presenciais realizadas em 18 países durante os primeiros 3 meses de 2023, e o calendário para os próximos três meses que incluem 81 ações presenciais com 25 países.