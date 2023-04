Após reunião Fernández-Biden, Secretária de Estado Adjunta dos Estados Unidos chega à Argentina

A Secretária de Estado Adjunta dos Estados Unidos, Wendy Sherman

Após a reunião bilateral realizada em Washington entre os presidentes Alberto Fernández e Joseph Biden em 29 de março na Casa Branca, Sherman chega a Buenos Aires para trabalhar sobre as "sólidas relações" que unem os países, informou o Departamento de Estado.Antes da chegada a Buenos Aires, a funcionária terá uma reunião hoje com Sergio Massa na República Dominicana, em escala prévia ao destino final do ministro da Economia, que será Washington, nos Estados Unidos, para participar das reuniões da primavera boreal do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.Também irá participar hoje da reunião na República Dominicana, o subsecretário adjunto para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo dos Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, disseram para Télam fontes do Palácio da Fazenda.As atividades oficiais de Sherman na Argentina acontecerão a partir de sexta-feira, quando participará das comemorações pelos 40 anos do retorno da democracia na Argentina e dos 200 anos de relações diplomáticas com os Estados Unidos, destacou a embaixada norte-americana na Argentina.