Ministro da Economia da Argentina viaja a Washington para se reunir com autoridades do FMI, Banco Mundial, G20 e EUA

O ministro da Economia, Sergio Massa (dir) com a Secretária de Estado Adjunta dos Estados Unidos, Wendy Sherman

Massa viaja acompanhado pelo chefe de assessores do Ministério da Economia, Leonardo Madcur; o assessor em Relações Internacionais, Gustavo Martínez Pandiani; e o diretor de Comunicação da pasta econômica, Santiago García Vázquez.Na capital norte-americana, Massa marcou encontro com a Subdiretora-Geral do FMI, Gita Gopinath, após a aprovação da quarta revisão do programa da Argentina com o organismo, que permitiu o desembolso de US$ 5,4 bilhões, antes do início da nova revisão que terá como eixo os números do primeiro trimestre de 2023.Por sua vez, com Kristalina Georgieva se encontrará frente a frente no âmbito de uma reunião de ministros da região e do resto do hemisfério (Canadá e Estados Unidos) com a cúpula do FMI.A agenda de Massa com o FMI continuará com um encontro -no qual também estarão presentes outros ministros da região- com o novo diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental, o chileno Rodrigo Valdez, que tomará posse formalmente do cargo a partir de maio próximo.Além disso, Massa se reunirá com a Secretária de Estado Adjunta dos Estados Unidos, Wendy Sherman; o Subsecretário de Assuntos do Hemisfério Ocidental, Ricardo Zúñiga; o vice-diretor do Conselho de Segurança Nacional, Michel Pyle, e o assessor especial para a região do presidente Joseph Biden, Juan González.