Importante ampliação de financiamento para PMEs na Argentina é anunciada

O ministro da Economia, Sergio Massa

“Estamos expandindo o CreAr para 800 bilhões de pesos para continuar promovendo o investimento em PMEs em todo o país. Este é o maior programa de financiamento à produção que eu lembro, e o lançamos há seis meses com o secretário da Indústria, José De Mendiguren”, destacou Massa em sua conta na rede social Twitter.O governante assegurou que “o investimento das PMEs é o motor da geração de emprego privado formal de qualidade, que vem aumentando há 30 meses consecutivos”.O CreAr foi lançado em novembro do ano passado com recursos de 500 bilhões de pesos, para linhas de financiamento com bonificação tarifária do Fundo Nacional de Desenvolvimento Produtivo (Fondep) e garantias para promover o desenvolvimento produtivo de pequenas e médias empresas.A expansão anunciada permitirá conceder mais empréstimos com taxas reduzidas e garantias a micro, pequenas, médias e grandes empresas industriais que realizem investimentos produtivos para impulsionar as exportações e promover a substituição eficiente de importações em cadeias de valor estratégicas.