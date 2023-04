Fornecem a primeira evidência de contaminação por microplásticos em pinguins de Magalhães

Pinguins de Magalhães

Parte das conclusões foi publicada na página oficial do Instituto de Biologia dos Organismos Marinhos (Ibiomar) que depende do Conicet, trabalho que foi replicado pela revista científica Marine Pollution Bulletin. A evidência indica que a principal fonte dessa poluição é o ser humano, seja por meio de esgoto urbano ou da atividade pesqueira.O estudo conclui que naqueles espécimes de aves marinhas que têm seus principais abrigos na Patagônia "foram encontrados vestígios de ingestão de fibras provenientes da atividade humana, das quais mais de 62% do total eram de origem plástica, sendo o polipropileno e o poliéster os mais abundantes".“Também foram encontradas fibras celulósicas semissintéticas, partículas metálicas e pigmentos usados nas indústrias têxtil e plástica”, indica o relatório. A equipe estudou todo o trato digestivo, separando toda a matéria orgânica e classificando por tamanho, tipo e cor qualquer evidência da presença de microplásticos.O relatório descreve o comportamento dos pinguins de Magalhães (Spheniscus magellanicus) que "todos os anos migram do sul para o Brasil, onde muitos -especialmente os jovens- adoecem e chegam às praias em estado grave de saúde ou mortos".