O destino do legado literário de Jorge Luis Borges muda de Tribunal

Jorge Luis Borges e María Kodama em París (1977)

Kodama – tradutora, professora e escritora -, que nos últimos 37 anos guardou a obra do autor da "História Universal da Infâmia" com grande vitalidade e por força de disputas judiciais que forjaram inúmeras críticas, junto com o reconhecimento como grande divulgadora de obra do escritor, 38 anos mais velho que ela, ao qual conheceu na década de 1970 e com quem se casou dois meses antes de sua morte, em 1986, tornando-se sua herdeira por testamento.A saga continuou oito dias depois com um primeiro golpe de efeito acionado por quem foi o advogado da falecida viúva, Fernando Soto, anunciando que não havia testamento nem herdeiros conhecidos e que iria abrir um processo de "herança jacente"; coroado um dia depois pela apresentação judicial de cinco sobrinhos de Kodama reclamando a herança.Soto se apresentou como credor da herança, legitimado por "honorários devidos" do famoso julgamento de Kodama contra o escritor Pablo Katchadjián. Kodama havia afirmado em anos anteriores que tinha "tudo resolvido" em relação ao legado de Borges, bem como sua desconfiança nas instituições argentinas e a intenção de que o legado fosse guardado por uma universidade estrangeira.De imediato, na Argentina, o grupo editorial Penguin Random House, responsável pela publicação da obra de Borges através da editora Sudamericana, confirmou que "cumprirá o plano de publicação", que já inclui, entre outros, "os quatro volumes que reúnem suas obras completas", "os três dos textos recuperados" e "mais de 25 títulos publicados" em volumes individuais e de bolso.