Crise no Clube Independiente: Fabián Doman renunciou à presidência e será substituído por seu primeiro vice-presidente até que seja nomeado um sucessor

Crise no Clube Independiente: Fabián Doman renunciou à presidência

Doman afirmou que "a crise econômica, esportiva e judicial do clube não tem precedentes" e que não encontrou "as ferramentas para ajudar o clube", em uma carta publicada na sua conta na rede social Twitter, pela qual o primeiro vice-presidente Néstor Grindetti -atual prefeito do município de Lanús- ocupará seu lugar por 90 dias.A Assembleia de Representantes do Clube Independiente tem prazo de 90 dias para votar entre os integrantes da atual Diretoria o novo presidente do clube e enquanto isso a presidência será exercida por Grindetti, de 68 anos, o qual também lançou sua pré-candidatura para ser governador da província de Buenos Aires com vistas aos comícios de outubro deste ano.Isso foi confirmado pelo clube em seu site oficial, ratificando que após esses 90 dias "a assembleia de sócios convocará uma sessão para definir o nome do próximo presidente do Independiente, o qual cumprirá o restante do mandato inacabado de Doman".Os maus resultados esportivos e o problema econômico que se agravou com o caso de Gonzalo Verón aprofundaram a crise do clube de Avellaneda nas vésperas do clássico contra o Racing, com a equipe sem treinador (Pedro Monzón é o técnico interino) e na posição 25º entre 28 times da Liga Profissional, a apenas dois pontos do Union, que com esses pontos rebaixaria para a categoria Primeira Nacional.