Chegou o primeiro voo da Aerolíneas Argentinas conectando São Paulo com Mendoza

Primeiro voo da Aerolíneas Argentinas São Paulo-Mendoza

Os voos sairão todas as terças e sextas-feiras na rota São Paulo – Mendoza, com saída às 12h45 de Guarulhos e chegada em Mendoza às 16h50 (horário local). Enquanto isso, às quartas-feiras e sábados o fará no sentido contrário e com saída às 13h55 de El Plumerillo. Serão utilizadas aeronaves Boeing 737-800 ou MAX com capacidade para 170 passageiros.Esta é uma rota inédita, já que a Aerolíneas Argentinas nunca a operou regularmente. Esta operação faz parte da estratégia da empresa de promover o turismo receptivo em todo o país com voos de São Paulo a Bariloche, Córdoba, Salta e os voos de inverno para El Calafate, San Martin de los Andes e Ushuaia.Em Mendoza, a Aerolíneas Argentinas também opera para Santiago do Chile como rota regular e durante a temporada de verão também conecta com o Rio de Janeiro. Em relação às rotas domésticas, a empresa confirmou recentemente aumentos na rota entre Mendoza e Buenos Aires.Por último, a Aerolíneas voltou a operar a partir do reformado Aeroporto Santiago Germanó de San Rafael, no sul da província de Mendoza. De lá, há 6 voos semanais para Buenos Aires.