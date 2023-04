Tensão na coalizão da oposição na Argentina depois que o chefe de governo da capital anunciasse votação por cédula eletrônica

O ex-presidente Mauricio Macri (esq) e o chefe do governo de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta

Com essa iniciativa, Larreta contrariou expressamente o que o ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019) havia sugerido, e ao mesmo tempo deu apoio político ao senador Martín Lousteau, um de seus principais aliados no distrito.O anúncio de Larreta, por meio de um vídeo postado em suas redes, foi duramente questionado pelo próprio Macri (falou em "profunda decepção"), também pela ex-governadora da província de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, e pela ex-ministra da Defesa Patricia Bullrich, entre outros líderes da oposição.O chefe do governo determinou que os portenhos votem em seus representantes locais ou municipais no mesmo dia em que serão eleitas as autoridades nacionais (13 de agosto para as eleições primárias PASO, 22 de outubro para as eleições gerais e 19 de novembro para um possível segundo turno).No plano político, a decisão de Larreta vai contra os desejos de Mauricio Macri e da que aparece como sua candidata presidenciável predileta, Patricia Bullrich, que pediu que a Cidade de Buenos Aires votasse com uma cédula só em todas as categorias.Nesse contexto, na aliança JxC, tanto Jorge Macri, que quase certamente será o candidato do PRO para a cidade, quanto o senador radical também pelo distrito, Martín Lousteau, se apresentarão nas PASO para suceder Larreta.