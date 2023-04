"Aqueles que se apresentam como antissistema são os que mais defendem as injustiças", afirma presidente argentino

O presidente Alberto Fernández

O presidente lembrou que no "99º dia" de sua gestão apareceu a pandemia de Covid-19 e que isso "obrigou" o Governo a "dar atenção especial à questão da saúde, porque era a maior demanda social naquele momento".Ele também questionou "em que lugar a política argentina coloca a saúde", afirmando que não se pode "confiar" que "alguém do setor privado venha fazer o que o Estado deve fazer".O Presidente sublinhou que faz este apelo em momentos em que "se ouve novamente uma pregação que diz que o Estado não está aí para estas coisas e que, para isso, está o sector privado", alertando que "aqueles que se apresentam como antissistema são os que mais defendem o sistema contra as injustiças", e o contrastou com a sua gestão, que procura "acabar" com as desigualdades.Com um investimento total de mais de 44 bilhões de pesos, o programa Reconstruir Saúde busca melhorar a qualidade dos equipamentos de saúde, ampliar o acesso a toda a população e gerar maior equidade em todos os cantos do país.