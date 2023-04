Economia

10-04-2023 16:15 - ECONOMIA

Governo argentino lança dólar diferencial para a soja e as economias regionais

O governo argentino lançou uma nova edição do Programa de Incremento Exportador (PIE), com um tipo de câmbio diferencial temporário de 300 pesos por dólar para o setor da soja e para as economias regionais, o que poderia gerar uma liquidação de moeda estrangeira estimada em aproximadamente US$ 9 bilhões.