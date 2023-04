Exposição dos Campeões do Mundo no Qatar 2022 foi inaugurada na cidade de Buenos Aires

Exposição dos Campeões do Mundo no Qatar 2022

Claudio Tapia inaugurou oficialmente a exposição, acompanhado pelos campeões Ubaldo "Pato" Fillol e Omar Larrosa, como representantes de '78; Oscar Garré, campeão em '86; e Roberto Fabián Ayala, membro da comissão técnica de Lionel Scaloni na atual seleção.Nas seis salas, os torcedores poderão ver as Copas do Mundo, os troféus da Copa América e da Finalíssima, e também subir para o ônibus conversível que transportou a "Scaloneta" (equipe do Scaloni) na grande festa do dia 20 de dezembro. Além disso, haverá uma seleção de objetos pessoais dos vencedores de cada uma das estrelas mundiais.A entrada terá um valor de 4.500 pesos (uns 20 dólares), com exceção de crianças menores de três anos - entrada gratuita -, no Pavilhão Frers, do centro de exposições La Rural, no bairro portenho de Palermo.