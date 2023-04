Emplacamentos de máquinas agrícolas aumentaram 54,5% em março quando comparados com fevereiro

Emplacamentos de máquinas agrícolas aumentaram 54,5% em março

“Embora o mês de março tenha sido melhor do que o esperado, abril será o mais importante da campanha de safra grossa e nos permitirá confirmar as tendências”, alertou a Divisão de Máquinas Agrícolas da Acara. Depois de um fevereiro em que o impacto da estiagem se fez sentir no setor, com 352 unidades emplacadas, o número subiu para 544 no mês passado.A entidade destacou que “a seca histórica deixou um déficit muito forte na produção de grãos que afetará não só a venda de máquinas, mas também tudo o que se relaciona com a cadeia produtiva, como insumos e logística”.Na comparação anual, os emplacamentos apresentaram queda de 3%, enquanto no primeiro trimestre chegaram a 1.456 unidades, 2,2% a menos que as 1.489 do mesmo período de 2022.No mês passado, foram emplacadas 61 colheitadeiras, 90,6% a mais que em fevereiro e 29,1% a menos que em março do ano passado, enquanto o índice do acumulado trimestral mostra queda de 18%.