Ministro da Economia da Argentina destaca refinanciamento da dívida com o Clube de Paris para "sustentar a recuperação econômica"

O ministro da Economia, Sergio Massa

Na sua conta na rede social Twitter, o responsável do Palácio das Finanças afirmou que "foram assinados sete novos acordos com a Holanda, Alemanha, Canadá, Israel, Finlândia, Dinamarca e Áustria", com o objetivo de "finalizar os pagamentos no ano de 2028"."Estes acordos, que visam garantir e sustentar a recuperação da estabilidade econômica, são fundamentais para promover as exportações e para que os projetos de infra-estrutura que estamos realizando tenham acesso a financiamento internacional", enfatizou Massa.Anteriormente, o Ministério da Economia havia informado em comunicado que "com a assinatura do acordo do Clube de Paris, são levantadas as restrições de acesso aos créditos de comércio exterior dos Estados Unidos para o setor privado argentino".