Museu de Arte Moderna de Buenos Aires lança seu ciclo 2023 com foco na arte argentina dos anos 1960 até o presente

Museu de Arte Moderna de Buenos Aires

A apresentação é complementada por esta grande exposição que dialoga entre a função do museu e sua condição de sede da 56ª Conferência Anual do Comitê Internacional de Museus e Coleções de Arte Moderna (CIMAM), que debaterá o papel dos museus de arte contemporânea, o que constitui uma grande oportunidade para a instituição e para a cena local.Com a imagem da pintura "SOS-Brasil (Amazônia)", de 1991, do artista Nicolás García Uriburu, o qual tingiu de verde as águas do Grande Canal de Veneza como parte da Bienal de 1968, as exposições propõem um percurso variado que transita "a ecologia e suas lutas históricas, o território existente e imaginado", e a visão de mundo dos povos nativos.Em relação ao programa original para 2023, o Museu manterá duas exposições: uma com curadoria de Javier Villa, "a 18 minutos do sol", e outra de Francisco Lemos, "A vida novamente". Dança e experimentação nos anos sessenta em Buenos Aires", focada na cena da dança contemporânea na Argentina desde a época do Instituto Di Tella, que será inaugurada em 3 de agosto.No total, o museu inaugura dez exposições conformadas por obras de seu acervo, empréstimos de coleções institucionais e particulares, a começar pela de seu programa federal, "Bravaria", de Sofía Torres Kosiba, cuja inauguração está prevista para 28 de abril. Mais informações em: https://museomoderno.org/