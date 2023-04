Floração dos campos de açafrão na Patagônia, um espetáculo natural oferecido pela cidade de Trevelin no outono

Trevelin, Chubut (Patagônia)

No evento de lançamento da temporada de outono, o prefeito local, Héctor Ingram, expressou a satisfação de "ver um setor unido e trabalhando no turismo de Trevelin, destacando a marca do turismo nos lugares e a visão comunitária que dá ao trabalho da Secretaria de Turismo".Por sua vez, o secretário de Turismo de Trevelin, Juan Manuel Peralta, destacou que "no outono as cores da floresta andina patagônica são convidativas, e a colheita da uva e o campo de açafrão mais austral somam-se a esse convite que, sem dúvida, posicionará Trevelin como uma excelente opção para curtir no outono”.Além da floração do açafrão, os outros produtos para os quais a Secretaria de Turismo local se compromete a mobilizar a demanda turística nos meses de abril, maio e junho são a Área Natural Protegida do Lago Baggilt, a colheita da uva mais ao sul, as cachoeiras de Nant e Fall, além de caminhadas e cavalgadas em contato com a natureza.Destaca-se ainda o Moinho de Farinha Nant Fach, emblema do turismo rural da região que renovou a sua oferta através da construção de edifícios de outrora, “uma rua ambientada em 1900 com o Moinho, fundição de ferro, imprenta, armazém de ramos gerais, carpintaria e escola”.