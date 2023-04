Secretária de Energia destaca desenvolvimento do hidrogênio como alternativa energética na Argentina

A Secretária de Energia, Flavia Royon

A Argentina promulgou em 2006 a Lei 26.123 para promover o uso do hidrogênio como combustível e vetor energético e que atualmente "está trabalhando em um novo e moderno marco de promoção", disse Royon ao participar da mesa sobre Descarbonização da Indústria, na Conferência Diálogo de Transição Energética em Berlim (BETD23).A funcionária afirmou que o "YTEC, braço técnico da empresa de bandeira YPF, está desenvolvendo protótipos de eletrolisadores", e destacou que o Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, "também estão trabalhando em questão de certificação de traçabilidade de hidrogênio".“A Argentina aspira que o hidrogênio seja considerado uma fonte de energia a ser financiada por meio de estruturas verdes e linhas de crédito projetadas para a transição”, disse Royon.A secretária considerou que para garantir o desenvolvimento global do hidrogênio verde são necessárias “regras claras, estáveis e concertadas de uma economia de mercado aberta” e “ter legislação pertinente e específica” para que a atividade “cause um verdadeiro transbordamento para a sociedade”.