Presidente Alberto Fernández voltou à Argentina após viagem pelos Estados Unidos: "Minha preocupação não é ser reeleito"

O presidente argentino, Alberto Fernández (esq.) e seu colega americano, Joe Biden

Ao retornar da viagem que também o levou à República Dominicana, o chefe de Estado divulgou detalhes de seu diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também se referiu à situação política argentina. Nesse sentido, o presidente qualificou a reunião de ontem na Casa Branca como "muito importante e necessária" para a Argentina.Por outro lado, Fernández destacou que sua "preocupação não é ser reeleito", mas sim "que aqueles que nos deixaram esta dívida maldita com o Fundo Monetário Internacional não voltem ao poder".Ele também se referiu ao anúncio do ex-presidente Mauricio Macri, o qual afirmou que não será candidato, e descartou que o fundador do PRO tenha feito um gesto de grandeza. "Macri cometeu um sincericídio. Ele fugiu antes que as pessoas mostrassem o que pensavam dele", disse.Sobre os quatro anos de sua presidência e os problemas que teve que enfrentar, Fernández avaliou que "o destino existe", mas disse ter "a tranquilidade de ter entregado tudo nestes anos, quando o mundo viveu uma série de calamidades", relembrando a pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e a seca que atinge a Argentina e outros países da região.