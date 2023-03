Ministro da Economia argentino analisa com vice-diretora do FMI o impacto da seca e o acerto de vencimentos

O ministro da Economia, Sergio Massa

“No âmbito da quarta avaliação do programa do FMI, tivemos um bom encontro com a vice-diretora do FMI, Gita Gopinath e sua equipe, com quem analisamos o impacto da seca no país e o vencimento da curva foi avaliada em pesos", disse Massa após a reunião.Nesse sentido, Massa destacou que os executivos do FMI concordaram com a importância da "decisão do governo de continuar avançando com medidas que estimulem o aumento das exportações com o objetivo de fortalecer as reservas".Massa estava acompanhado do Chefe dos Assessores, Leonardo Madcur; pelo Diretor Geral de Aduanas, Guillermo Michel; e Santiago García Vázquez, chefe de comunicação da pasta.O acordo que o corpo técnico da entidade aprovou há duas semanas deve agora ser discutido pela Diretoria para que possa ser realizado o desembolso de aproximadamente US $5,3 bilhões (cerca de 4 bilhões de DES, a moeda do FMI).