Política

30-03-2023 13:03 - POLlTICA

Embaixador argentino dialogou com o presidente da empresa Tenaris Brasil sobre o esquema de financiamento do Gasoduto Néstor Kirchner

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, reuniu-se com o presidente da Tenaris Brasil, Renato Catallini, para analisar o financiamento da construção do gasoduto Néstor Kirchner, que ligará o campo de hidrocarbonetos não convencionais de Vaca Muerta, em Neuquén, o que permitirá a exportação de gás natural.