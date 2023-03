Primeira plataforma digital para pessoas com Transtornos do Espectro Autista na Argentina é apresentada

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O Autismored.org vai permitir a interação entre pessoas com condições do espectro do autismo, bem como familiares diretos e indiretos, com serviços e recursos de profissionais, organizações e empresas que se encontram nas proximidades ou online para facilitar o acesso aos seus direitos, segundo os seus promotores.Na plataforma haverá um setor de educação, com escolas, escolas superiores e universidades que prestam assistência; saúde, com profissionais, centros ou equipes de diagnóstico e tratamento, centros de análises clínicas e centros de educação terapêutica, hospitais e locais de internação médica; e comunidade, com comércios e serviços amigáveis ao autismo.O autismo é uma condição vitalícia que prejudica a capacidade de uma pessoa se comunicar e se relacionar com os outros. Qualquer pessoa pode nascer com autismo e não há, até o momento, estudos que indiquem como preveni-lo; no entanto, a detecção precoce melhora consideravelmente o prognóstico.Na Argentina, um dos principais problemas que as famílias enfrentam é que em muitas províncias não há profissionais ou serviços para que tenham acesso ao diagnóstico precoce ou à escolarização adequada para cada caso.