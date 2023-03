Ministro-chefe da Casa Civil discursa em deputados e questiona "lawfare" como estratégia política

O Ministro-chefe da Casa Civil, Agustín Rossi

Além disso, referiu que o país tem “níveis de emprego mais elevados nas províncias do interior do que no centro do país”, que definiu como “dados históricos definitivamente positivos”.Em outro trecho de sua exposição, referiu-se ao ataque sofrido pela vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner em 1º de setembro, assegurando que "infelizmente, a violência política voltou no ano passado com a tentativa de assassinato da vice-presidente. Este ato de violência política teria merecido uma resposta mais forte da liderança política".Por outro lado, o governante defendeu a política de direitos humanos do governo nacional e criticou os que dizem que os direitos humanos são um "roubo", referindo-se às recentes declarações de Mauricio Macri.