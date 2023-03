A cidade de Mar del Plata sediará a I Cúpula Internacional de Cannabis e Cânhamo

Mar del Plata (província de Buenos Aires)

“Nossa expectativa é que nos três dias do evento cerca de 1.000 pessoas participem e ouçam as palestras da cúpula, enquanto na Expo Indústria Cannabis & Cânhamo esperamos cerca de 10.000 pessoas nesse período”, disseram os organizadores da Confederação Cannabica Argentina (CCA).O evento contará com a participação de líderes argentinos e internacionais de cannabis e cânhamo em temas como saúde, cultivo, sementes, agricultura, biocombustíveis, biotecnologia e negócios entre os dias 7 e 9 de abril, no âmbito da segunda edição da Expo Indústria Cannabis & Cânhamo.Enquanto isso, está prevista para o dia 8 de abril uma conferência de negócios onde investidores, instituições de pesquisa internacionais e PMEs argentinas participarão com palestras exclusivas para apresentar seus negócios, a fim de gerar investimentos em nível regional, nacional e internacional.Entre os países palestrantes estarão Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Equador, Espanha, Ucrânia, México, Mongólia e Uruguai presencial e virtualmente. O evento conta com o apoio da Secretaria Nacional de Agricultura, do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa) e do Instituto Nacional de Sementes (Inase).