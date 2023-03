Boca demite treinador Ibarra e buscará contratar o ex-DT da seleção Gerardo Martino

O ex-DT da seleção argentina Gerardo Martino

Neste contexto, Juan Román Riquelme, o segundo vice-presidente do Boca e responsável pela área de futebol, já preparou uma oferta para seduzir Martino e a intenção é se encontrar com ele nas próximas horas.O Conselho de Futebol Boquense procura anunciar a contratação de Martino antes do próximo sábado, levando em consideração os compromissos do time tanto na Liga Profissional de Futebol quanto na Copa Libertadores da América, com estreia prevista para a próxima semana.Por isso, o Conselho de Futebol Boquense, formado pelos colombianos Jorge Bermúdez e Mauricio Serna, mais Marcelo Delgado e Raúl Cascini, antecipou os tempos e ontem demitiu Ibarra, para poder sentar e dialogar com o rosarino, ex-DT da seleção argentina, do Paraguai e do México, que comandou até a Copa do Mundo no Catar.Boca deseja resolver o quanto antes a chegada de Martino e que o substituto Mariano Herrón (com Claudio Morel Rodríguez como auxiliar de campo) seja o mais breve possível e dure apenas a partida do próximo sábado contra o time Barracas Central, pela nona rodada da Liga Profissional, embora possivelmente também esteja na estreia da Libertadores, que será na quinta-feira, 6 de abril, como visitante contra o Monagas, na Venezuela.