Ministro do Turismo da Argentina com intensa agenda nos Estados Unidos para promover o turismo de cruzeiros

O ministro do Turismo e Esportes argentino, Matías Lammens

Lammens manteve uma reunião com a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, que estava acompanhada de Ralph Cutie (diretor do Aeroporto Internacional da cidade) e de Hydi Webb (diretora do Porto de Miami).A agenda de Lammens também incluiu um jantar com empresários e lideranças civis, no qual participaram o presidente da Câmara Argentina de Turismo, Gustavo Hani; o presidente do Conselho de Turismo da província de Tierra del Fuego, Dante Querciali; o Ministro do Turismo e Áreas Protegidas da província de Chubut, Leonardo Gaffet; a chefa do gabinete da prefeita, Johanna Cervone; e o cônsul da Argentina em Miami, Leandro Fernández Suárez.Segundo estimativas, a temporada de cruzeiros 2022-2023 registrará números superiores à pré-pandemia, com a expectativa de superar 700 chegadas aos portos de Buenos Aires, Puerto Madryn e Ushuaia, nos quais se espera a chegada de 725 mil turistas, juntamente com mais de 110.000 tripulantes.