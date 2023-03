Após esgotarem os ingressos em apenas três horas, Red Hot Chili Peppers marca nova data em Buenos Aires

Red Hot Chili Peppers

Os ingressos para o segundo show da banda californiana neste retorno ao nosso país estarão disponíveis a partir das 10h da quarta-feira, 29 de março, através do site All Access.Os shows na Argentina do quarteto formado pelo cantor Anthony Kiedis, o baixista Flea, o baterista Chad Smith e o guitarrista John Frusciante fazem parte de uma turnê mundial que inclui também a Europa e os Estados Unidos, para comemorar seus 40 anos de carreira.No entanto, o grupo tem ainda dois novos discos para mostrar, os quais foram lançados em 2022, “Unlimited Love" e "Return of the Dream Canteen", primeiros registos após o retorno de Frusciante à banda em 2019, depois de dez anos de ausência.A primeira visita do Red Hot Chili Peppers pelo país foi em 1993, no estádio Obras, em meio ao furor de seu emblemático disco "Blood, Sugar, Sex, Magik", que contém clássicos como "Give It Away" e "Under the Bridge". Depois desses shows, a banda voltou sete vezes, a última em 2017 no âmbito do Lollapalooza Argentina.