Gasoduto Néstor Kirchner avança no centro da Argentina, com 3.000 empregos diretos em diferentes frentes de trabalho

Gasoduto Presidente Néstor Kirchner

O impacto das obras evidencia-se não só naqueles que são diretamente afetados pelo traçado do gasoduto, mas também em mais 10 mil postos de trabalho indiretos, através de dezenas de PMEs que fornecem bens e serviços.O que está relacionado com a obra é de tal magnitude que desencadeou também a ativação de pequenas economias de localidades próximas ao traçado do gasoduto, o que gera mais 40.000 empregos indiretos em quase todos os ramos: desde imobiliário, gastronômico ou transportes, entre muitos outros que se beneficiam da movimentação massiva de pessoas.A colocação de dutos em 573 quilômetros de extensão quando entrar em operação aumentará a capacidade de transporte de gás da jazida de Vaca Muerta ao centro do país em 22 milhões de metros cúbicos por dia (MMm3).