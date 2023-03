Governo argentino formaliza aumentos no salário mínimo

A ministra do Trabalho, "Kelly" Olmos

Os aumentos foram definidos por meio de resolução assinada pela ministra do Trabalho, Raquel "Kelly" Olmos, que está publicada no Diário Oficial.Enquanto isso, de acordo com a norma, a partir de 1º de maio próximo, o salário mínimo será de 84.512 pesos e, a partir de 1º de junho, de 87.987 pesos.Por outro lado, também foram aumentados os valores mínimo e máximo do benefício de desemprego, que será de 22.316,76 pesos em 1º de abril e de 37.194,60 pesos, respectivamente.Da mesma forma, a partir de maio será de 23.475,07 pesos e de 39.125,12, respectivamente e, finalmente, a partir de junho será de 24.440,33 e de 40.733,88, respectivamente.