Exportações de carne bovina aumentaram 19,6% no primeiro bimestre quando comparadas com o ano anterior

Exportações de carne bovina

No entanto, em valor, os embarques registraram queda de 27% em relação aos dois primeiros meses do ano passado e ficaram em US $421,5 milhões, resultado da forte queda nos preços pagos pelo gigante asiático.De acordo com o trabalho realizado pela RosGan, "normalmente os dois primeiros meses do ano não são períodos de alto nível de embarques para a Argentina", devido a uma menor demanda de mercadorias da China, motivada pelas festividades do Ano Novo Lunar que ocorrem durante os meses de janeiro e fevereiro.Contudo, "este ano a China continuou comprando em ritmo bastante contínuo nos dois meses", já que os dados de saídas da Argentina mostram compras da ordem de 55.000 toneladas por mês, 22% a mais do que foi registrado na mesma data do ano passado.Sem que esse cenário estivesse totalmente concretizado, a analista da RosGan, María Aiassa, estimou que as exportações argentinas, na ausência de um surto grave da doença, poderiam ficar em torno de 760.000 toneladas embarcadas no ano passado.